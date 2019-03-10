傷害民主？土耳其驅逐3德籍記者 再掀媒體自由爭議

2019-03-10 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其今（10）日宣布將3名德國籍記者驅逐出境，他們必須在10天內離開土耳其，再度引起外界對土耳其媒體自由的質疑。

據《BBC》報導，土耳其政府於今日決議將3名德國籍記者驅逐出境，僅給予10天期限離開土耳其。對此，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示「完全無法接受」這項決定，並將採取措施抗議到底。他向德國《每日鏡報》表示：「沒有批判性的媒體，就不是自由民主的國家。」

遭驅逐的德國電視二台（ZDF）主管布拉斯（Jörg Brase）說：「我們認為土耳其在成功壓迫國內媒體之後，開始將手伸向國際媒體。」他向《BBC》表示，他可以在傳統認為更保守的伊朗工作，卻無法在身為北約組織（NATO）成員的土耳其工作，何其諷刺。

土耳其的這項舉動，又再度引起外界對於該國媒體自由的質疑。土耳其自2016年以降，已經以「與政變團體有關」的罪名，關押了十數名土籍記者，甚至冠以「協助恐怖主義」等罪名。超過1萬名公部門職員也因「同情政變失敗的居連（Fetullah Gülen）」的理由遭到免職。

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