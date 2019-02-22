清算！ 土耳其政府下令逮捕疑涉政變未遂295名軍人

2019-02-22 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其檢方在今天宣布，已經對涉嫌參與2016年流產政變的295名現役軍人發布逮捕令。

綜合外媒報導，這些軍人被檢方指控與流亡美國的穆斯林教士葛蘭，（Fethullah Gulen），所率領的「葛蘭運動」組織成員有電話聯繫，警方目前在境內59個省展開搜捕行動，根據土耳其檢方的聲明稿表示，被追捕的295名軍人中，有3名陸軍上校、8名陸軍少校與10名海軍上尉，約有一半的嫌犯為陸軍，其餘則是海軍與空軍等其他軍種。

在2016年7月的土耳其未遂軍事政變中，約有250人遭受殺害，政變失敗後，政府展開肅清行動，15萬名公務員及軍人遭停職開除，並大規模的逮捕嫌疑人，目前已有超過7萬7000人遭羈押並等待審判，土耳其政府指稱穆斯林教士葛蘭與他領導的「葛倫運動」為流產政變幕後主謀，要求美國將其引渡回國，卻屢屢遭拒。

土耳其的西方盟友則批評這些肅清行動，反對土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的人士則指控，他以政變為藉口來剷除異己，土耳其政府則表示，為了國家的安全，這些措施都是必要的。

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