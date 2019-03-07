絕不接受一國兩制！土耳其雜誌刊登我駐外代表投書

2019-03-07 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕3月號的土耳其戰略雜誌最近刊登了我國駐土耳其代表鄭泰祥的投書，其中強調台灣人民絕不會放棄對自由、主權及民主的堅持，而且堅決反對所謂「一國兩制」。

綜合媒體報導，鄭泰祥最近以「民主與自由的台灣絕不接受一國兩制」一文，投書土耳其戰略評論月刊《新聞時事》（Haber Ajanda）3月號。文章中指出，台灣和土耳其、美國及歐洲國家都是民主國家，民主、自由是台灣和土耳其的共同價值，台灣2300萬人民堅決反對「一國兩制」。

鄭泰祥在投書中舉出中共企圖持續打壓台灣的實例，包括2018年起脅迫土耳其航空等全球航空公司在官網將「台灣」改成「台灣中國」。中共還利誘薩爾瓦多、巴拿馬等友邦對台斷交、並製造假新聞來影響台灣選舉。

投書也提到，中國將100萬無辜維吾爾人關押到「再教育營」、打壓2014年追求民主的香港人民，這些都讓台灣人再次確認絕不接受「一國兩制」。鄭泰祥表示，台灣歷經民主化過程、有民選總統與國會，還有自己的軍隊、自主外交，並享充分媒體自由，台灣人民絕不會放棄對自由、主權及民主的堅持。

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