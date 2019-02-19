土耳其挺敘利亞反對派 阿塞德轟艾多根「美國小傭人」

2019-02-19 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）向土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）開砲！外媒報導，阿塞德17日向地方議會領導人發表講話時批評，支持敘利亞反對派的艾多根是「美國的小傭人」，而沒有美國的授權，他根本無法發揮任何作用。

《半島電視台》報導，阿塞德於講話中稱呼艾多根是「我的兄弟」，但也批評他是「美國的小傭人」。阿塞德認為，過去8年以來，艾多根一直乞求美國，允許土耳其進入敘利亞北部與東部地區，美國卻叫他「一邊待著去吧」，可見在沒有美國授權的情況下，艾多根無法發揮任何作用。

阿塞德補充說，目前在那些仍處於敘利亞反對派控制之下的地區，為了給美國的利益洗牌，土耳其的作用變得非常必要。

目前，土耳其在境內接收數百萬敘利亞難民，向敘利亞反對派提供軍事與政治支持，並和伊朗、俄羅斯就敘利亞問題進行協調。有敘利亞媒體人士分析指，阿塞德此番言論是「痛苦的尖叫」，意味著土耳其有可能成功在敘利亞邊境主導安全區域的建立。

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