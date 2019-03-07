回擊美方制裁？ 馬杜羅政府逮捕美記者後驅逐出境

2019-03-07 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，美國昨天宣布將加強對委制裁，期望促使現任總統馬杜羅下台，在此之際，委國今天大動作以謀反罪逮捕一名美國記者，預計於當地時間週四（7日）將其驅逐出境。

根據《紐約時報》報導，在委內瑞拉擁有合法居住權的美國記者魏德爾（Cody Weddle），於當地時間6日早上被委內瑞拉當局逮捕，隸屬委國軍方的多名反情報探員進入他的住處，將其逮捕並查扣包括電腦在內的諸多器材。

報導指出，經過數小時的拘留後，魏德爾終於獲得釋放，並由身穿防彈衣的軍方人士押送至機場，據稱將於當地時間週四（7日）搭乘飛機返回美國。

魏德爾此前旅居委國首都卡拉卡斯，是一名自由撰稿記者，近期針對委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）返國一事，為總部設於美國佛羅里達州的「WPLG」新聞台撰寫相關新聞。

馬杜羅政府近年持續壓迫國內新聞自由，包括魏德爾在內，今年共已逮捕36名國籍各異的記者，屢屢引起美國為首的西方國家關注與抨擊。

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