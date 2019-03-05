她街頭被莫名狂刺11刀 靠200元廉價圍巾救一命

2019-03-05 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國女業務員薇格儂（Alexandra Vignon）遇到一名街頭隨機殺人的陌生男子，遭連續狂刺11刀，其中1刀還對準頸部刺下，然而最後她卻撿回一命。她表示，這都得歸功於價值5英鎊（約新台幣200元）的圍巾。

據《太陽報》報導，現年25歲的薇格儂，日前遭持刀歹徒攻擊，全身上下共被刺11刀，肩膀、背部、胸部、手臂和頸部均被刺傷。她憶述當天情形，那時天氣寒冷，她在出門前才臨時起意要戴上一條廉價圍巾，「（沒想到）這是一條拯救生命的圍巾。」

報導指出，當歹徒拿著10公分長的廚刀刺向薇格儂的頸部時，卻因為這條圍巾布料太硬，刀子無法刺穿，所以只有極少部分的刀鋒刺中她的脖子，未傷及頸動脈。在發現刀子被圍巾卡住後，歹徒慌忙逃離現場，而薇格儂隨即被送往醫院治療，讓醫生取出刺進她脖子裡的刀鋒。

據了解，事發後，24歲的歹徒湯瑪斯（James Thomas）主動向警方自首，最後被依殺人未遂罪名判16年徒刑。

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