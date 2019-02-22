男子喝醉隨機殺人 砍斷勇警手筋…只判4年半

2019-02-22 22:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年6月15日警察節晚間，廖姓員警路過彰化市彰南路時，發現男子林永智正拿著菜刀追砍一名女子，廖員喝斥阻止，反遭林男揮刀猛砍，左手筋被砍斷，身中多刀，負傷逃進附近一家麵攤，林男竟還持刀追殺，直到警方到場才投降，彰化地院今日判決，認為林男酒後隨機殺人，依殺人未遂罪判刑4年半，服刑完畢後須再監護4年。

判決書指出，去年6月15日晚間10點多，林永智在到小吃部飲酒後返家，11點又騎機車到附近超市買了一把菜刀，接著沿路尋找下手對象，11點18分廖姓員警發現林男在街頭在追砍一名女子，當場喝斥「你在幹什麼！」林男馬上轉頭對廖員揮刀。

廖員赤手空拳阻擋林男發瘋似的猛砍，造成左手橈骨骨折、一處長達6公分刀傷導致肌腱斷裂，另有多處身體、四肢傷害，廖員一路逃跑躲進附近民宅，直到警方獲報趕到場將他制伏，才結束瘋狂殺人行徑，林男酒測值高達0.99。

林男對犯行坦承不諱，供稱是酒醉誤將對方當成昔日仇家，否認有殺人犯意；辯護律師也以林男犯後酒精濃度已達「酒精中毒」狀態，導致影響判斷力、無法控制攻擊衝動的精神耗弱狀態，爭取減刑。

法官審酌，林男酒後產生酒精中毒現象，在案發地點偶遇素不相識的被害人隨機犯案，其精神障礙與心智缺陷狀態是自找的，不符減刑規定，依犯殺人未遂罪判處4年6月徒刑，另酒後騎車部分依公共危險罪判處4月，可易科罰金。

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