中國招募穆斯林抓捕穆斯林 前新疆輔警痛陳再教育營是監獄

2019-03-04 17:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在新疆設置再教育營，裡面關押了多達100萬維吾爾族、哈薩克族和其他信奉穆斯林的少數民族，引起國際社會譴責。中國還招募當地穆斯林來抓捕穆斯林，曾經擔任新疆輔警的哈薩克族穆斯林巴依木拉提（Baimurat）向《紐約時報》表示，加入警隊後對當局拘押維族人的狀況感到震驚，也親眼看到很多人在再教育營受盡折磨。

紐時4日報導，新疆近年雖然有經濟增長，但維族人並沒有因而受惠，反而因語言、宗教信仰和文化，讓他們在求職時受到歧視，很多維族人因為找不到好工作選擇擔任警察。

巴依木拉提告訴紐時，自己曾於2009年移民到哈薩克斯坦，之後為了家人回到新疆，在生意失敗後當上新疆輔警，其任務包括檢查旅客車輛和證件，以及查看政府監控名單上的人之手機，尋找手機中有沒有「顛覆性的內容」，例如2009年新疆烏魯木齊動亂的圖片。

他說，警員會受到政治審查，防止他們「政治不忠」，他們要定期參與灌輸政治思想的會議，背誦中國國家主席習近平語錄。另外，警員之間只能用普通話交談。如被人聽到他們說哈薩克語或是維吾爾語單字，就會受到懲罰。

他形容，將其他穆斯林押送到再教育營是最糟糕的經歷，那裡「基本上是一座監獄」，並指裡面到處都是閉路電視。他對於回到中國感後悔，因為這選擇導致他做了很多可怕的事情。

巴依木拉提表示，中國當局發現他曾有哈薩克斯坦國籍後，讓他擔心會被懷疑，甚至是被關到再教育營，故此決定逃回哈薩克斯坦。在成功出走後，他跪地感謝上蒼，「就像是我們走出了地獄」。

現居華盛頓的維族活躍人士塔依爾‧依明（Tahir Imin）說，他的4名親戚曾為新疆的警察工作，那只是因維族人幾乎找不到其他的好工作。「維族警察和維族民眾之間存在著巨大的矛盾，」他說。「人們討厭這些警察，認為他們是叛徒，稱他們為中國人的走狗。」

不過，哈薩克活躍人士比拉什說，逃離新疆的哈薩克族人並不因為巴依木拉提曾為警方工作而怪罪他，「沒有人責怪他，因為他別無選擇」。

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