習近平示警政治風險 《紐時》：反映個人焦慮不安

2019-02-27 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平1月召集黨政高層，警告務必防範政治、經濟等領域重大風險。美國媒體報導，這場會議似乎是為傳達一種令人焦慮的緊迫感而精心安排的，與1年前國家主席任期限制取消時的風光形成強烈對比。

習近平1月21日在中共中央黨校召開的省部級領導幹部專題研討班上表示，中共在各個方面都面臨著重大風險，必須做好迎接困難的準備，無論是在應對外交政策、貿易、失業，還是房地產價格等方面，如果官員不小心出了差錯，讓危險升級為真正的威脅，他們都將為此負責。他還說，在國內，黨面臨「精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險。」

《紐約時報》報導，這是習近平自2012年上台以來，發出的最嚴厲的警告之一，凸顯中國經濟成長趨緩、與美國陷入貿易戰之際，中共高層對社會動盪的長期憂慮已加深。他也明確表示，尤其是在有好幾個政治敏感的週年紀念日的2019年，中共會想盡辦法撲滅任何可能引發抗議和動盪的火花。

今年恰巧是中國眾多敏感政治事件「逢十」，「六四」天安門學生運動30週年、「五四」愛國學生運動100週年、西藏反抗中國統治起義失敗60週年、新疆騷亂事件10週年，令中國官員擔心，敏感的紀念日可能會成為導火線。

北京政治觀察家吳強指出，習近平這次談話是為彰顯風險不只由習近平一人承擔，中共中央政治局其他常委等黨政要員也要扛下。中共中央對中國的風險評估已由經濟擴大到所有領域，今年將把維穩放在首位。

報導提到，習近平內心似乎充滿焦慮感，掌權以來不斷暗示中共可能很容易喪失權力，但專家認為，這種隨時可能出現危險的警告，也許會扼殺中國官員化解社會經濟長期危險所需的主動性和靈活性。

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