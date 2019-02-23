習近平恐怖監控14億人 中國四大「監」商發大財

2019-02-23 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為了監控人民，在全國廣設監視器，卻也催生出愈來愈多的監控產業富豪。美國媒體報導，現在中國監視器產業淨資產超過10億美元的富豪至少有4名。

《彭博》報導，中國影像監控龍頭企業「海康威視」創始人龔虹嘉身家資產高達72億美元，超過美國總統川普的淨資產，《富比士》在2018年公布川普的淨資產為31億美元。

天津「天地偉業數碼科技公司」董事長戴林是最近擠進10億身價行列的中國企業家，估計約有14億美元的淨資產。

他在成為億萬富翁之前，每天騎自行車到天地偉業上班，天地偉業是在中國政府支持下成立的企業。戴林在1994年創立創辦公司時，路邊監控器在中國很少見，現在是無所不在，形成國家監控的一部分，引發了中國的隱私和人權問題，為國際投資人丟出了棘手問題，並使戴林這樣有人際手腕的企業家極為富裕。

報導提到，另外，「大華技術股份有限公司」董事長傅利泉的淨資產為22億美元、「高德紅外公司」董事長黃立則擁有13億美元的資產，上述4名中國影像監視器材行業4大頂尖富豪資產估計超過120億美元，這個數字凸顯了中國國家主席習近平對中國14億人口前所未有的監控規模。

IHS Markit 數據顯示，2016年中國的公共空間部署了1.76億台監視器，相較之下美國只有5000萬台監視器。2020年，中國政府計畫推出一個「無處不在」的全國性監視系統網路和一個社會信用系統，該系統可追蹤民眾從交通違規到遊戲習慣等各方面的個人數據。

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