德學者：習近平正在引領中國走上危險道路

2019-02-23 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕習近平的領導正在讓中國走向危險道路！德國學者戈爾拉赫（Alexander Görlach）近日發布專文表示，中國對新疆的打壓已經踰越所有的人權底線，還加強了對台灣和香港的威脅程度，呼籲國際社會應該要有所回應。

目前是英國劍橋大學地區與國際問題研究所高級研究員的戈爾拉赫21日於《德國之聲》發布專文表示，這世界上有「好中國」跟「壞中國」，可以想像用一條對角線將中國一分為二：好的中國在東南沿海一帶，因為中國東南部的繁榮發展令全球稱羨；壞的中國則是在西北方，因為內蒙古、西藏與新疆都是政治災難頻傳的地方。

作者表示，在習近平的領導下，「壞中國」開始佔上風，不僅反轉鄧小平的經濟改革，使中國經濟邁向危險道路，也開始去除前幾任國家主席所允許的政治自由，並打壓新疆、西藏等地的人民。

作者指出，中國政府因為宗教與種族而打壓新疆維吾爾族，廣設大批「集中營」關押上百萬人，卻聲稱這些設施是「職業教育中心」，「這樣的作法不只是政府強制施行無神論，也是全面打壓其他民族以及他們的文化。」

作者認為，國際社會現在應該將焦點從「好中國」轉移到「壞中國」，雖然許多西方國家嚮往中國的巨大市場，但中國政府在新疆的作為已經踰越人權底線。他還認為，有著「集中營」和「種族滅絕」殘酷歷史的德國更應該有所回應。德國人民很清楚，從集中營到種族滅絕的過程能夠有多短。

作者還指出，中國除了打壓新疆等地的人民，還加強了對台灣及香港的威脅。作者於文尾呼籲，國際社會應該對中國發出明確的訊息，「維吾爾人不應孤獨面對這個生死存亡的時刻，國際社會只能與『好的』中國合作。」

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