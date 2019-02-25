習近平強化黨的控制 紐時：中國商界對未來喪失信心

2019-02-25 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰之下，中國經濟成長趨緩，「國進民退」現象更引發中國商界憂慮。《紐約時報》近日刊出專文指出，習近平掌權後，加強了黨在中國社會各層面的控制，使得原本抱有期待的中國商界人士逐漸喪失信心。

《紐約時報》專欄作家袁莉24日以「中國企業家階層對未來失去信心」為題撰文指出，在中美貿易戰影響之下，中國的經濟正在放緩，但令許多企業家更擔憂的是，中國不會奉行其所需要的經濟與政治自由化政策，相反的是，自習近平2012年掌握共產黨大權之後，黨在中國社會的各個層面都加強了它的控制。

文章指出，53歲的上海地產商人陳天庸今年1月搭機前往馬爾他，決定短期內不返回中國，他在班機降落後透過社群媒體就發表長文「我為什麼離開中國？一位民營企業主在飛機上的臨別諍言」，痛陳中國經濟改革開倒車的弊病，敦促讀者及早安排離開中國，獲得廣泛轉載。

陳天庸在文中警告：「現在的中國經濟就是一艘正開往深淵的太平輪。如果沒有根本性改變，船毀人亡的結局誰也逃不過」。此文章沒多久就從中國嚴密管制的網路上消失。文章認為，陳天庸說出了許多中國商人私下才會講的話：中國領導階層的經濟管理方式失當，企業家階層對國家前途逐漸喪失信心。

文章引述上海研究機構胡潤研究院近期調查465名富人的結果指出，只有三分之一的受訪者對中國經濟前景非常有信心，較兩年前的近三分之二大幅減少；完全沒信心的比例升至14%，比去年調查結果高出一倍多，近半受訪者表示考慮移民他國，或者已開始著手移民。

文章認為，許多中國商界菁英不滿的是，中國的經濟成長是由民營企業驅動，北京當局卻採取偏袒國營企業的經濟政策，試圖把類似毛澤東時代的意識型態枷鎖套在現今由民企與年輕消費者帶動的經濟上。一些企業家因政府要求協助反腐行動而「被消失」，使得許多商界人士越來越感到不安。

文章稱，習近平起初上台時，一些商界人士期待他透過反腐建設一個基於規則的社會，如今多位理想幻滅的企業高層說，中國政府不斷加強控制，代表官僚系統更容易插手商界事務，貪腐也沒有消失無蹤，而是以其他形式存在，如陳天庸就悲觀的說：「目前我最好還是不回國了」。

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