俄售中S-400飛彈遇風暴墜海 傳英美不惜代價搶撈

2019-02-21 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國2015年與俄羅斯簽下高達30億美元（約台幣923億元）的合約，購買S-400防空飛彈系統，不料首批運中飛彈在英吉利海峽時遭遇強烈風暴，部分飛彈墜海，船隊被迫返航，傳出美英打撈船隻在事後前往海峽，企圖找到S-400帶回研究。

綜合外媒報導，俄羅斯技術集團（Rostec）總經理切梅佐夫（Sergey Chemezov）坦承，原定交付中國的首批S-400防空飛彈，因在英吉利海峽時遭遇強烈風暴，船上數十枚飛彈與雷達系統受損，部分飛彈甚至跌落深海下落不明，船隊被迫返航，俄羅斯方面正趕工製作新飛彈。

事後傳出，英美方面下令不惜代價也要找到這些散落在海底的新型飛彈，有多艘美英打撈船在內的北約艦隊現身英吉利海峽，企圖找尋飛彈的下落，有美軍事專家表示，如果成功打撈，將能對俄軍最先進的S-400防空系統進行反向工程，找出系統弱點，破解對方的防空體系。

俄羅斯軍事專家擔憂，如果放任北約在英吉利海峽持續搜索，墜海的S-400恐早晚會被發現，認為俄軍應搶先出動核潛艇搶對其進行破壞，來杜絕了技術外洩的可能性。

美軍在冷戰期間曾有打撈蘇聯武器的行動，上世紀70年代，一艘蘇聯核潛艇K-129不明原因沉沒在太平洋，美國CIA曾秘密打撈了該艇的部分殘骸。

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