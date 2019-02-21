中國灑923億元買S-400 俄貨船遇風暴折返飛彈報廢了

2019-02-21 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國2015年狂灑30億美元（約台幣923億元）向俄羅斯簽下合約購買S-400防空飛彈系統，貨船在2018年1月3日行經波羅的海路過英吉利海峽時遭遇強烈風暴，貨物受損折返，俄方本月18日表明，這批飛彈已全數報廢銷毀。

綜合外媒報導，俄羅斯2018年1月19日傳出消息，依照合約向中國出口的首批S-400防空飛彈系統，裝載飛彈的貨船於2017年12月30日從聖彼得堡附近港口啟程，卻在5天後於英吉利海峽遭遇超強風暴侵襲，飛彈系統受影響變形，讓船長在事發當日就決定折返聖彼得堡，該貨船於該月9日進入俄羅斯烏斯季盧加港（Port of Ust Luga）。

《美國之音》報導提到，擔任俄國總統普廷（Vladimir Putin）身邊重臣的俄羅斯技術集團（Rostec）總經理切梅佐夫（Sergey Chemezov），在本月18日出席位在阿拉伯聯合大公國的「國際防務展（IDEX）」時提及此事，他指出當時船上數十枚飛彈與雷達系統，以及其他相關設備與零件已經全數報廢銷毀。

切梅佐夫補充，俄國目前正在替中國製造一批新的S-400防空飛彈，包括其他的配套系統也均進入生產程序，如此就可替代1年前受損的貨物，不過切梅佐夫並無提出確切的交貨時程表，因此中國何時能收到這批飛彈還不得而知。

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