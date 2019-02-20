年幼遭強國父母棄養 24歲華裔美籍女孩：謝謝，這是好事

2019-02-20 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕出生在中國浙江的美國華裔女子喬伊．瓊斯近日透過電視節目，聯絡到當年狠心將她棄養的中國父母，然而面對母親在視訊中和她頻頻道歉，過去在她剛出生時就拋棄她，瓊斯不僅笑著回應「真的很謝謝你們，這是件好事」，甚至還表示自己非常開心能找到家人。

綜合中媒報導，瓊斯的中國父母過去疑似因有「重男輕女」的觀念，在生完兒子，第二胎又生下瓊斯不久後，便狠心將女兒棄養在縣政府附近，所幸瓊斯幸運被美國人領養、平安長大，今年1月29日才得以透過電視台，聯繫到她的親生父母。

2月13日瓊斯在電視台的安排下，順利找到24年前拋棄她的親生父母，並開心地和他們一家人視訊。瓊斯的母親柴樟仙見到女兒時便頓時泣不成聲，頻頻道歉「女兒我對不起你啊，（你）這麼大點，媽媽把你扔掉，媽媽真的對不起你啊！」不過瓊斯聽了之後卻沒有任何怨言，反而笑著說「不，謝謝。我真的很謝謝你們，這是件好事。」

更巧的是，當瓊斯的父親告訴她實際出生的日期時，才發現若依照農曆，這天剛好就是瓊斯的生日，讓瓊斯得知後又驚又喜，直呼「這太好笑了吧！真神奇！祝我生日快樂」。

據了解，瓊斯告訴她的親人，她現在已經結婚了，也過得非常幸福，未來將會找時間回到中國探望親人。

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