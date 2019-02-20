搶著「自首」！3百嫌犯塞爆警局 大媽驚呆：以為在發贈品

2019-02-20 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南警方為了將一起電信網路詐騙嫌疑犯逮捕歸案，日前發布最後通牒，只要314名嫌犯在期限內向公安機關投案自首，並如實供述犯罪事實且積極退贓退款，將從輕或減輕處罰，果然成功讓299名嫌犯著急的到警局「排隊」自首，讓各地警察都忍不住開玩笑的在微博上寫道「別急，手鐲（手銬的戲稱）都還有」。

綜合中媒報導，海南警方在17日凌晨6時起展開掃黑行動，並發現仍有314名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人在逃，便決定對嫌疑人發出通牒，只要嫌疑人能在19日晚間6點前主動到警局投案自首，並如實供述犯罪事實且積極退贓退款，就可從輕或減輕處罰。

該公告一發出後，截至19日下午1點止，就有144名嫌疑人湧入各地警局，紛紛「排隊」搶著要自首，讓警局頓時擠爆，而在最後晚上6點前，總計更有299名嫌疑人投案。

海南警方今（20）日表示，雖然今天已超過公告的規定期限，但截止今天下午5點前，到案人數已來到310名，僅剩4名嫌疑犯在逃。

有趣的是，嫌疑人紛紛擠進警局自首的狀況，讓不少路過的民眾都還以為警局變成「菜市場」了，甚至還有大媽以為派出所是在發放贈品，讓各地警方紛紛在微博上轉貼相關新聞，並開玩笑的寫道「別急！一個一個排隊」、「手鐲都還有」、「這場面令人感到舒適」。

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