班克斯現身法國？街頭出現「黃背心女孩」斷掌塗鴉

2019-02-19 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）因為常透過藝術表現社會批判，在國際享有高知名度，但由於他神出鬼沒，真實身分至今仍不詳。最近法國西部城市波爾多街頭出現兩幅塗鴉，被懷疑是班克斯的新作。

綜合報導指出，法國波爾多市中心聖安德烈醫院（Hôpital Saint-André）的牆上最近出現一幅新塗鴉。塗鴉中有著班克斯名作《拿氣球的女孩》（Girl with a Balloon）中的女孩，但她這次穿著黃背心，而且向前伸出的左手手掌斷裂，還流著紅血。有外國媒體就懷疑，這幅塗鴉可能是探討到最近的「黃背心」運動議題。

波爾多交易所廣場（Place de la Bourse）也出現另一幅塗鴉，有著班克斯作品中常出現的「無政府主義老鼠」，而且牠舉著「RIC」的標語。RIC指的是「由公民發動公投」，也是黃背心的訴求之一。

不過現在仍沒有證據顯示這兩幅塗鴉是班克斯的真跡，班克斯也沒有在Instagram帳號上認證這兩幅作品。

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