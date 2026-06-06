為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    劉喬安是跨國運毒首腦

    2026/06/06 05:30 記者王定傳、邱俊福／綜合報導
    劉喬安昨在刑事局接受警詢後，兩度表示呼吸困難、身體不適，警方只好將她送醫檢查，再送檢方複訊。（記者王定傳攝）

    劉喬安昨在刑事局接受警詢後，兩度表示呼吸困難、身體不適，警方只好將她送醫檢查，再送檢方複訊。（記者王定傳攝）

    從美國輸入古柯鹼 共犯供出她操盤 聲押

    被稱為「太陽花女神」的劉喬安（本名劉依函），涉侵占與多起毒品包裹案，遭國內五個地檢署通緝，潛逃美國，前天遭遣返回台。檢警調查出，劉涉在美國夥同兩名男子，把市價數百萬元的五九〇公克第一級毒品古柯鹼連同蠟燭、衣服及鐵盤放入包裹空運來台，她在台的接應共犯均已落網，獲判刑七年至九年不等定讞，共犯供出上游就是劉女，檢方昨天訊後，以劉涉運輸第一級毒品罪嫌重大、有逃亡之虞向法院聲押禁見。

    警詢後突喊呼吸困難

    送醫檢查再送檢方複訊

    劉女面對的是可處死刑或無期徒刑的運毒重罪，她全盤否認，昨在刑事局接受警詢後，兩度表達呼吸困難、身體不適，警方只好將她送醫檢查，再送檢方複訊。

    檢方調查，劉喬安等人是在二〇二一年間敲定這起美台運毒案，其中在台共犯包括卅一歲酒店女公關謝涓鈴，以及從事電子商務的楊男；謝女負責與劉喬安等人聯繫及找人收包裹，楊負責冒名註冊「EZ WAY」等報關事宜。

    檢方調查，當年十月，楊男將冒名註冊的資料轉給謝女，再層層傳遞給國外共犯知悉；劉女與男子「Kenny」在幕後指揮調度，涉指示男子「小伍」在美國將古柯鹼等物放入包裹，委託不知情快遞公司以空運來台。

    關務署台北關查驗發現有異，報請調查局新北市調查處偵辦，新北處啟動「控制下交付」程序，以追查實際收件人；謝女找來想向她購毒的張男出面領包裹，遭辦案人員逮捕。

    隨後落網的謝女供出，毒品來源就是劉喬安，並提出通訊內容與包裝毒品影像為證；張也說謝女的老闆就是劉；謝女等三人已各被判處七年至九年不等徒刑確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播