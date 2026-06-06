劉喬安是跨國運毒首腦

劉喬安昨在刑事局接受警詢後，兩度表示呼吸困難、身體不適，警方只好將她送醫檢查，再送檢方複訊。（記者王定傳攝）

從美國輸入古柯鹼 共犯供出她操盤 聲押

被稱為「太陽花女神」的劉喬安（本名劉依函），涉侵占與多起毒品包裹案，遭國內五個地檢署通緝，潛逃美國，前天遭遣返回台。檢警調查出，劉涉在美國夥同兩名男子，把市價數百萬元的五九〇公克第一級毒品古柯鹼連同蠟燭、衣服及鐵盤放入包裹空運來台，她在台的接應共犯均已落網，獲判刑七年至九年不等定讞，共犯供出上游就是劉女，檢方昨天訊後，以劉涉運輸第一級毒品罪嫌重大、有逃亡之虞向法院聲押禁見。

警詢後突喊呼吸困難

送醫檢查再送檢方複訊

劉女面對的是可處死刑或無期徒刑的運毒重罪，她全盤否認，昨在刑事局接受警詢後，兩度表達呼吸困難、身體不適，警方只好將她送醫檢查，再送檢方複訊。

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檢方調查，劉喬安等人是在二〇二一年間敲定這起美台運毒案，其中在台共犯包括卅一歲酒店女公關謝涓鈴，以及從事電子商務的楊男；謝女負責與劉喬安等人聯繫及找人收包裹，楊負責冒名註冊「EZ WAY」等報關事宜。

檢方調查，當年十月，楊男將冒名註冊的資料轉給謝女，再層層傳遞給國外共犯知悉；劉女與男子「Kenny」在幕後指揮調度，涉指示男子「小伍」在美國將古柯鹼等物放入包裹，委託不知情快遞公司以空運來台。

關務署台北關查驗發現有異，報請調查局新北市調查處偵辦，新北處啟動「控制下交付」程序，以追查實際收件人；謝女找來想向她購毒的張男出面領包裹，遭辦案人員逮捕。

隨後落網的謝女供出，毒品來源就是劉喬安，並提出通訊內容與包裝毒品影像為證；張也說謝女的老闆就是劉；謝女等三人已各被判處七年至九年不等徒刑確定。

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