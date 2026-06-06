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    張介宗殺3婦碎屍 判3個死刑 凶手否認到底 國民法庭：證據明確

    2026/06/06 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄碎屍魔張介宗（中）連續殺害姓兄嫂等3人，高雄地院國民法庭認定被告殺人證據明確，昨天一致同意判處張男3個死刑。（中央社）

    高雄碎屍魔張介宗（中）連續殺害姓兄嫂等3人，高雄地院國民法庭認定被告殺人證據明確，昨天一致同意判處張男3個死刑。（中央社）

    高雄碎屍魔張介宗連續殺害七十五歲黃姓兄嫂、友人張婦、七十一歲趙林姓婦人後分屍拋河，遭檢方求處三個死刑，經高雄地院國民法庭連續十天審理，張介宗始終否認犯行，但國民法官與職業法官均認定被告殺人證據明確，昨天一致同意判處張男三個死刑。

    陸續殺害兄嫂等3人 分屍拋河

    前科累累的七十三歲張男，從前年十一月廿九日起，陸續在住處殺害張黃姓大嫂，以及在公園結識的張婦、趙林姓婦人，將三人碎屍後丟入前鎮區五號船渠。去年二月趙林姓婦人被通報失蹤，警方鎖定與她最後互動的張男，先在張的公寓找到婦人衣褲，透過科學鑑識，又在屋內發現趙林婦人等三人的血跡反應，進而查出另二人同遭張男殺害。

    身材矮小的張男堅稱沒殺人，辯稱趙林婦人比他高壯，沒能力殺她；但在多項證據呈堂下，高雄地院國民法官庭認為張男殺害三婦證據充足，三件殺人罪各判一個死刑、褫奪公權終身，可上訴。張男聽判後準備還押時，遭被害人家屬出拳暴打倒地，法官急敲法槌制止。

    9名法官一致同意 判處張死刑

    高雄地院行政庭長李育信說，雖沒有直接證據證明張介宗殘殺三人，但檢方的證據足夠且充分，三名職業法官與六名國民法官達成一致決判死共識。一審認為三名被害人都被拍到進入凶手公寓後未再走出、撈獲三人屍塊、凶手住處與家具有大量被害人血跡及DNA，屋內扣到的兇器也有DNA等，足認張男殺害三人。

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