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    首頁 > 生活

    42歲牙醫張元瀚猝逝留龍鳳胎 妻淚別摯愛「下輩子我一定還會找到你」

    2026/06/05 22:04 記者蔡淑媛／台中報導
    張元瀚的妻子、牙醫師葉映彤發文悼念丈夫，喊下輩子再當夫妻。（翻攝自張元瀚IG）

    張元瀚的妻子、牙醫師葉映彤發文悼念丈夫，喊下輩子再當夫妻。（翻攝自張元瀚IG）

    台中42歲人氣牙醫張元瀚猝逝，由於他今年4月才開心分享龍鳳胎出生滿百日喜訊，令各界震驚，家屬昨（4日）舉行告別式，妻子、牙醫師葉映彤今天首度發聲PO文紀念摯愛，喊著對丈夫暱稱「寶寶」，「下輩子我一定還會找到你，再當一次夫妻！」讓無數網友看了鼻酸。

    張元瀚生前經營昕展牙醫診所，在地方頗具知名度，常透過社群分享醫師夫妻日常、育兒生活，親切形象深受患者喜愛，妻子葉映彤面對丈夫驟逝，堅強接手診所，並更名丈夫為她開的「彤昕牙醫診所」同名，延續丈夫生前堅持的醫療理念與專業精神。

    告別式後，葉映彤在社群平台發文悼念丈夫，她以最親密的稱呼「寶寶」開頭，回憶兩人幾乎每天形影不離，一起工作、上下班、吃飯、討論病人與診所未來，「有時忙到半夜還在聊雙寶與旅行計畫，我一直以為這樣的日子還會很久很久。」

    她說，丈夫離世後，自己仍會下意識想傳訊息給他，看到有趣的事第一時間想分享，甚至一度錯覺他只是暫時離開，很快就會回家。外界眼中的張元瀚堅強能幹，但她坦言，只有自己知道他長期承受巨大壓力，「想把所有事情都做到最好，卻很少照顧自己。」

    她也自責沒有更早察覺丈夫的疲憊，遺憾兩人才剛迎來人生新階段，原本期待一起陪雙寶長大、旅行、打高爾夫球，如今都成為未完成的心願。

    面對未來，葉映彤承諾會照顧好孩子，也會讓雙寶知道父親是一位溫柔、認真且深愛家人的人。她坦言未來必須獨自扛起家庭與診所，心中充滿不安，但仍相信丈夫只是換一種方式陪伴。

    她在文末寫下最令人鼻酸的一段話「今年5月22日，你出發去遠行了。下輩子，不管多遠，我一定還會找到你，再跟你當一次夫妻。」並向丈夫道別「寶寶，你辛苦了，好好休息，剩下的我會替我們完成」，字句真摯動人，令許多網友不捨。

    葉映彤送別丈夫張元瀚，在社群平台放告別式照片，寫下深情告白「下輩子再當夫妻」。（翻攝自threads）

    葉映彤送別丈夫張元瀚，在社群平台放告別式照片，寫下深情告白「下輩子再當夫妻」。（翻攝自threads）

    葉映彤送別丈夫張元瀚，在社群平台放告別式照片，寫下深情告白「下輩子再當夫妻」。（翻攝自threads）

    葉映彤送別丈夫張元瀚，在社群平台放告別式照片，寫下深情告白「下輩子再當夫妻」。（翻攝自threads）

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