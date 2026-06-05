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    首頁 > 生活

    週六雨勢趨緩 西半部山區留意較大雨勢

    2026/06/05 22:01 即時新聞／綜合報導
    週六（6日）各地雖有局部短暫陣雨，整體雨勢較今天趨緩，氣溫方面，預測台灣各地高溫約29至33度，外出活動請做好防曬並多補充水分。（記者田裕華攝）

    週六（6日）各地雖有局部短暫陣雨，整體雨勢較今天趨緩，氣溫方面，預測台灣各地高溫約29至33度，外出活動請做好防曬並多補充水分。（記者田裕華攝）

    週六（6日）各地仍有局部短暫陣雨，整體雨勢較今天趨緩；各地高溫約29到33度，外出活動做好防曬、多補充水分。

    中央氣象署預報，週六低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，各地雖有局部短暫陣雨，整體雨勢較今天趨緩，但西半部山區仍應留意局部較大雨勢發生機率。受低氣壓影響，西南風較強，恆春半島及綠島、蘭嶼及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動注意。

    氣溫方面，大致比今天上升，各地高溫約29至33度，低溫約24至26度。

    離島天氣：澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至30度；金門陰短暫陣雨或雷雨，24至29度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至27度。

    未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週六、週日台灣仍位於大低壓帶內，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨，西半部山區仍有較大雨勢發生機會。週一鋒面逐漸接近，加上西南風增強，降雨範圍擴大，西半部及東北部有局部陣雨或雷雨，午後山區雨勢較大。

    紫外線指數方面，週六嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣達過量級、澎湖縣達危險級，其餘縣市皆為高量級。

    空氣品質方面，週六低氣壓逐漸遠離，環境風場轉為西南風至東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週六各地高溫普遍為27至31度，局部地區會來到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六各地高溫普遍為27至31度，局部地區會來到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣達過量級、澎湖縣達危險級，其餘縣市皆為高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣達過量級、澎湖縣達危險級，其餘縣市皆為高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週六竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週六竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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