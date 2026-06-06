西部山區今續防較大雨勢！下週梅雨鋒面來襲 恐連下8天

中央氣象署指出，今天（6日）白天低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，整體雨勢較昨日趨緩、空檔增加，不過各地仍有局部陣雨出現的機率，尤其西半部山區仍易有較大雨勢，降雨機率高。（資料照）

中央氣象署指出，受低氣壓影響，氣象署今晨對台中、南投，以及嘉義縣、台南、高雄等5縣市發布大雨特報。今天（6日）白天低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，整體雨勢較昨日趨緩、空檔增加，不過各地仍有局部陣雨出現的機率，尤其西半部山區仍易有較大雨勢，降雨機率高，外出建議仍要攜帶雨具備用。

氣象署說明，下週滯留鋒面影響時間長，且配合暖溼西南風帶來水氣，易有強降雨出現並伴隨劇烈天氣現象；鋒面上易有中小尺度對流系統，但其影響時間及程度之不確定性較高，請持續留意氣象署最新資訊。

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今日氣溫方面，大致也都回溫一些，台灣各地高溫普遍為29至33度，低溫約24至26度。

氣象署提醒，今日受低氣壓影響，北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日低氣壓逐漸遠離，環境風場轉為西南風至東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日台灣位於低壓帶內，天氣不穩定，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部因位於低壓帶輻合區內配合地形舉升，有短延時大雨或豪雨發生的機率。

下週一鋒面接近及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後山區並有局部大雨發生的機率。

下週二至下週五滯留鋒面及西南風影響，水氣豐沛，西半部及東北部地區及東部、東南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨。

下週六至下下週一滯留鋒面及西南風影響，全台天氣不穩定，易有劇烈天氣及顯著降雨發生，本署將密切監測後續天氣變化。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 30 29 ~ 36 29 ~ 35 28 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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