台中公務員下班變樂團主唱 AI創作MV獲坎城國際電影週推選

台中市文化局科員林倩，下班後轉身變成《薄荷葉》主唱。（林倩提供）

台中市文化局科員林倩，下班後身兼獨立樂團「薄荷葉」（the Peppermints）主唱與創作者，歌曲《LOSER》MV獲選法國坎城國際電影週最佳音樂錄影帶，官推進行全球串流平台放映，林倩說，MV運用AI技術，敘述被丟棄充氣娃娃放聲歌唱獲各地觀眾共鳴。

「薄荷葉」繼去年新專輯「NOT TO BE」獲得全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）4項銀獎後，6月再以《LOSER》MV入選法國坎城國際電影週（Cannes International Film Week）官方選片，多家國際媒體專文推薦，消息傳回台中家鄉，林倩的文化局同事及親友都感振奮。

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《LOSER》長度僅 5 分多鐘，坎城國際電影週評審認為，完整創造一個世界，是一部格局小巧，卻擁有巨大情感力量電影，其中，被丟棄充氣娃娃與破損玩具組成「失敗者合唱團」，在荒蕪街景中放聲歌唱，達成劇情長片難以企及成就。

林倩表示，MV由旅居洛杉磯資深視覺特效藝術家兼導演Mali Chen（馬力）執導，融合AI生成影像、視覺特效（VFX）與洛杉磯街頭實景拍攝，描繪一群遭社會遺忘物件，在城市邊緣展開荒謬、憂傷卻充滿希望旅程，感謝來自世界各地觀眾迴響。

獨立樂團《薄荷葉》歌曲《LOSER》MV（圖），敘述被丟棄充氣娃娃放聲歌唱獲各地觀眾共鳴。（林倩提供）

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