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    首頁 > 生活

    朴子水道頭辦端午詩人節 6/13連2天登場

    2026/06/06 07:44 記者林宜樟／嘉義報導
    朴子水道頭端午詩人節將帶來吟詩活動。（嘉義縣文化觀光局提供）

    朴子水道頭端午詩人節將帶來吟詩活動。（嘉義縣文化觀光局提供）

    嘉義縣朴子市藝文景點「嘉藝點水道頭文創聚落」，將於6月13日及14日連續兩天上午11點到晚上6點，推出今年首場大型盛事「朴子水道頭端午詩人節」，齊聚40家文創攤位打造熱鬧的「朴通市集」，規劃古著體驗、古調吟詩、精緻布袋戲演出及多場在地手作體驗，邀請全國民眾共襄盛舉。

    嘉義縣文化觀光局表示，活動邀請以精工布袋戲偶著稱的嘉義在地傑出團隊「三昧堂創意木偶團隊」帶來演出，現場推出「金絲編冕慶端陽手作太子冠體驗」與「戲偶操作體驗」，能近距離欣賞細緻的偶戲藝術，親手感受傳統布袋戲的獨特魅力。

    國內知名漢服品牌「尋它記」提供上百套精緻古裝漢服及清領時期的「台灣裪服」供遊客租借換裝，民眾可以換上衣裳，在水道頭充滿歷史底蘊的日式建築群中漫步、拍照。

    朴子在地百年詩社「樸雅吟社」將以古裝亮相，帶來傳蒲吟詩等富有文人雅趣的活動，帶領民眾體驗古代詩人的日常，在墨香與詩意中優雅過節。現場推出兩場趣味手作課程「動物好朋友：麥香藏玉慶端陽」以及「庭口金工：鎔金鑄福祈安康」。

    嘉義縣文化觀光局表示，水道頭擁有獨特的歷史空間，希望透過兼具傳統美學與現代文創的規劃，帶給民眾不同的端午體驗，活動與報名資訊可上「嘉藝點水道頭文創聚落」官方臉書粉絲專頁查詢。

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