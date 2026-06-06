家電換發照？南市府副工程司涉收賄遭押

台南市工務局謝姓官員涉收受建商家電賄賂，護航建案火速取得執照。台南地檢署偵辦後，謝男遭羈押禁見，另6名業者交保。（記者王捷攝）

台南市工務局爆發貪污案，建管科負責發照的謝姓副工程司，涉收受建商與代辦業者賄賂，台南地檢署發動搜索，向法院聲押禁見謝男獲准，另六名業者交保。

加速發使用執照

謝男承辦台南市建案使用執照的審查核准業務，但他疑收受家電等賄賂，在廉政署接獲檢舉後，由台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，於前天搜索工務局及業者等十二處所，並調取審查資料比對，同時傳喚謝男等七名被告、五位證人到案。

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檢方查出四十九歲謝男疑在去年十月至十一月間利用職務，收受多家建設公司承辦人或委託辦照業者給予的淨水器、空氣清淨機、電視暨環繞喇叭等物，價值約兩萬多元至十二萬多元不等。業者藉由提供上述家電作為對價，換取旗下建案能迅速取得使用執照。

檢廉漏夜訊問，認定謝男涉犯貪污治罪條例罪嫌重大、有滅證及勾串疑慮，昨天凌晨被檢察官當庭逮捕，向台南地院聲請羈押禁見獲准。涉嫌交付賄賂的陳姓、王姓、吳姓、李姓、黃姓與孫姓六名業者獲交保。

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