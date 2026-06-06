為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    家電換發照？南市府副工程司涉收賄遭押

    2026/06/06 05:30 記者王捷／台南報導
    台南市工務局謝姓官員涉收受建商家電賄賂，護航建案火速取得執照。台南地檢署偵辦後，謝男遭羈押禁見，另6名業者交保。（記者王捷攝）

    台南市工務局謝姓官員涉收受建商家電賄賂，護航建案火速取得執照。台南地檢署偵辦後，謝男遭羈押禁見，另6名業者交保。（記者王捷攝）

    台南市工務局爆發貪污案，建管科負責發照的謝姓副工程司，涉收受建商與代辦業者賄賂，台南地檢署發動搜索，向法院聲押禁見謝男獲准，另六名業者交保。

    加速發使用執照

    謝男承辦台南市建案使用執照的審查核准業務，但他疑收受家電等賄賂，在廉政署接獲檢舉後，由台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，於前天搜索工務局及業者等十二處所，並調取審查資料比對，同時傳喚謝男等七名被告、五位證人到案。

    檢方查出四十九歲謝男疑在去年十月至十一月間利用職務，收受多家建設公司承辦人或委託辦照業者給予的淨水器、空氣清淨機、電視暨環繞喇叭等物，價值約兩萬多元至十二萬多元不等。業者藉由提供上述家電作為對價，換取旗下建案能迅速取得使用執照。

    檢廉漏夜訊問，認定謝男涉犯貪污治罪條例罪嫌重大、有滅證及勾串疑慮，昨天凌晨被檢察官當庭逮捕，向台南地院聲請羈押禁見獲准。涉嫌交付賄賂的陳姓、王姓、吳姓、李姓、黃姓與孫姓六名業者獲交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播