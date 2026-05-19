機場黃牛不甩253筆罰單71萬 執行署鐵腕解約保單扣逾百萬

鄭男名下車輛已被查封。（桃園分署提供）

「機場黃牛」栽了！六十八歲鄭姓男子因長期在機場從事非法攬客、載客等行為，累積交通違規罰單高達二五三筆，欠繳金額達七十一萬餘元，經多次催繳仍置之不理，法務部行政執行署桃園分署追查發現他名下有保高額保險，近日祭出鐵腕終止其保險契約，將逾百萬元解約金用以抵繳欠款。

桃園分署表示，鄭男於二〇二四年一月至十二月間，因在桃園機場非法攬客、載客行為，也就是俗稱的「機場黃牛」，遭裁罰達二二七次，另因違規停車、闖紅燈等交通違規案件，累積交通罰鍰共二五三筆，欠繳金額達七十一萬六六〇〇元，經桃園市警局大園警分局及交通事件裁決處移送桃園分署執行。桃園分署去年七月廿三日派員前往桃園機場進行專案執行，當場查獲鄭男正在從事非法攬客行為，除立即查封其車輛，也查扣其身上現金一萬九七〇〇元。

請繼續往下閱讀...

桃園分署表示，其後鄭男至分署表示願意分期繳納欠款，但僅繳納至去年十月即未再繳納，進一步調查發現，鄭男名下除一輛廿六年的老舊車輛外，沒有其他可供執行的財產，不過他持有多筆保險契約，預估解約金超過百萬元，桃園分署遂多次通知鄭男提出具體清償計畫，並告知如仍拒不履行，將依法終止其保險契約，鄭男仍置之不理，因此於近日終止鄭男的保險契約，收取保險解約金抵繳所積欠交通罰鍰，七十一萬餘元欠款最終全數清償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法