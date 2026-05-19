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    首頁 > 社會

    兩條菸換1克毒 藥頭重判14年

    2026/05/19 05:30 記者蔡政岷／苗栗報導
    苗栗男超商外販售安毒，還拉女友人當跑腿，雙雙遭重判。（資料照）

    苗栗男超商外販售安毒，還拉女友人當跑腿，雙雙遭重判。（資料照）

    苗栗一名男子在超商外「開車外送」販賣第二級毒品甲基安非他命，並曾於超商外約定以「兩條香菸」換取一公克毒品，甚至拉女友人下水當跑腿小妹。苗栗地方法院審理後，認為該男子屢犯未悔改，依販賣第二級毒品、轉讓禁藥等罪，重判男子有期徒刑十四年，其幫忙跑腿的女友人則被判刑十年兩個月。

    女友人當跑腿小妹 判刑10年2月

    判決書指出，該男子前年四月起，以通訊工具聯絡販毒，曾於居所外以八百元代價販賣毒品；另與其他毒客交易時，更曾於超商外約定以「兩條香菸」換取一公克毒品。

    前年六月間，該男子因故不便現身，竟將用衛生紙包裹的安非他命交給女友人，該名女友人搭車前往超商「外送」並收取兩條香菸；此外，該男子還多次在住處無償提供安非他命供毒友施用，涉犯轉讓禁藥罪。警方前年九月至該男住處，扣得十三包、純質淨重一三八．六八公克的安非他命，為該男剛購買正要販售的貨源。

    該男子以及其女友人在偵查時坦承犯行，卻在法院最後言詞辯論時翻供否認；該男與毒客勾串說詞，辯稱當時衛生紙包裹的物品「是威而鋼不是毒品」，通話中提及的「重點」是指香菸。但法官發現，該男子說威而鋼「只有用衛生紙包，沒有用夾鏈袋」，「毒客」卻演太多，稱「有用夾鏈袋包起來防潮」，二人所述明顯不符，法官認定為勾串說詞。涉案女友人雖辯稱「單純幫忙拿香菸」，但法官發現該女偵訊時曾精準說出如何包裝毒品，辯詞同樣被法官揭穿。

    法官審酌，該男子屢經處罰仍未悔改，五年內再犯構成累犯，且在審理最後關頭翻供，難認有真誠悔悟，因此不予適用自白減刑，法官考量數罪併罰責任遞減原則，判處該男應執行有期徒刑十四年，共犯、跑腿女友人則判處有期徒刑十年兩個月，扣案毒品宣告沒收銷燬，全案可上訴。

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