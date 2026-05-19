7次拒酒測罰五百萬 扣押財產零

林男酒駕、拒測累犯欠罰鍰504萬元，台北分署協助轉介酒癮治療評估。（資料照）

林男有酒癮 台北分署轉介治療評估

新北市新店區男子林彥池過去酒駕、拒測高達七次，是台北市政府公布的酒駕累犯，累計罰鍰達五〇四萬元，案件移送法務部行政執行署台北分署強制執行後，執行人員清查發現林男名下已無財產，經林男母親協助，了解林男有酒癮問題，而在台北分署幫助下，已成功將林男轉介至相關機構進行酒癮治療評估。

根據台北市交通事件裁決所去年七月的新聞稿，林彥池是台北市拒測累犯次數最多者，也是罰鍰累積最高者，共計五〇四萬元。其中台北市轄區部分就高達二八八萬元，且全數逾期未繳。

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台北分署收案後，立即配合行政執行署「交通加強執行專案」清查並扣押其名下財產。未料，林男名下不僅無存款可供執行，亦無任何財產或高額壽險保單。

執行過程中，林男曾具狀向分署陳報，表示自己罹患關節炎等疾病，目前僅能仰賴中低收入戶補助維生，無力清償債務。執行人員後續前往林男位於新店的戶籍地進行現場執行，並訪查到林男母親。

林母向執行人員說明，林男是因髖關節手術後難耐疼痛，才逐漸養成酒精依賴習慣，加上精神狀況不穩定，無法從事固定工作；執行人員聽聞後，便向林母說明分署可提供相關協助與轉介管道，並請林母轉知林男務必前來台北分署接受執行。

林男今年三月親自前往台北分署，表示願意參與衛福部的酒癮治療補助方案，台北分署隨即協助其檢附相關證明文件，正式將林男轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心配合的診所進行專業評估。

台北分署表示，未來除持續強力執行「交通加強執行專案」案件，更將結合社會資源，透過「執行與輔導並行」的多元處遇措施，以轉介酒癮治療作為刑事處罰的輔助手段，期能從根源降低再犯率，守護用路安全。

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