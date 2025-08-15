大都會旅行社創辦人 涉吸金7億還脫產

大都會旅行社創辦人林進榮。（取自台灣觀光發展協會網頁）

成立標會公司 500人受害

〔記者蔡昀容、劉慶侯／台北報導〕曾任台灣觀光發展協會理事長、品保協會理事長及大都會旅行社董座的大都會旅行社創辦人林進榮，被控成立公司籌組合會（俗稱標會）卻惡意倒會，疑涉吸金逾七億元；台北市刑警大隊表示，已受理報案，完成初步調查和蒐證，近將呈報台北地檢署。記者昨致電林男採訪，他未接電話。

警已完成調查、蒐證

自救會昨赴大都會旅行社所在大樓門口抗議，指控林進榮二○二二年成立APE全球都會通公司專營標會，利用業界名聲及社會地位，騙取民眾信任，迄今籌組五七○組合會，每組廿四名會員，但林的兒女、胞弟及四名人頭累計跟了二七四八會，卻從未繳錢，還不斷得標，其他會員傻傻持續交標金，也有人得標後拿不到得標金。

家人屢得標 被控未繳錢

自救會表示，林的女兒去年六月辭去APE財務長，林也於去年九月變更大都會旅行社負責人，近期更辦理離婚，把財產、公司改至前妻名下，接著APE今年六月宣布暫停開標，得標者討不到標金，未得標者血本無歸，整間公司也人去樓空。

離婚 公司、財產歸前妻

林男以公司營運需要為由，每人每會額外收一萬元服務費，總計一億三千餘萬元，加上前面得標捲走的金額，吸金超過七億元。

自救會成員鄭先生說，名冊約有四、五百名受害者，已連繫上九十七人加入自救會。蔡小姐說，她損失七百多萬元，繳錢到今年五月底，才知林男移轉公司，卻推給其弟，林弟提及和解，卻不允諾何時還錢。

大都會旅行社聲明，林已非董事長、股東，未在旅行社任職。觀光署表示，大都會業務、營運無異常，未查出與APE有金流往來。

品保協會公關主委李奇嶽說，林卸任理事長後未再任職協會職務，對個人事務不清楚。

民眾組成自救會，指控曾任台灣觀光發展協會理事長、品保協會理事長及大都會旅行社董座的大都會旅行社創辦人林進榮成立公司籌組合會，卻倒會吸金。（記者蔡昀容攝）。

