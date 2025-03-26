Joeman開箱6折團購豪宅／新朗日匯詐20人10億

網紅Joeman昨天發表聲明，指這段介紹豪宅「新朗日匯」的影片，「並非」建商業配或廣告。（取自YouTube，記者張瑞楨翻攝）

2025/03/26 05:30

港商主導的台中豪宅建案

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市七期重劃區「新朗日匯」，是香港新朗興業公司主導的豪宅建案，去年九月因新朗興業公司無力償還貸款，未銷售的餘屋也成為法拍屋，近期有人檢舉，指網紅Joeman（九妹）拍攝「開箱文」之後，業者以六折「團購價」出售餘屋，吸引富商、企業老闆與醫師投資，但卻無法交屋，涉嫌非法吸金達十億元，台中地檢署昨天強調，已分案由檢察官指揮調查局偵查中。

九妹稱僅開箱 「非業配」

Joeman去年四月上傳YouTube的影片，指這處位於台中市西屯區的豪宅，單戶一二八坪要價八千萬元（含裝潢），是台中七期中唯一的「白派豪宅」，外觀白色系，屋主的裝潢也走淺白風格。不過，他昨天發表聲明指出，是住戶自購裝潢後，希望他拍攝開箱影片，他覺得裝潢有特色便同意，這段影片「並非」建商業配或廣告。

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投資人指控，此建案仍有未售餘屋，卻有業者用「簽訂借款合約，取代買賣合約」（俗稱包裝債權）之詞，向醫師或富商等投資人，以市價六折「團購價」銷售，亦即投資人以借錢給業者的名義，以單戶七千萬元計算，四千多萬元就能購得產權，同時還有律師擔保見證，不料，約廿名投資人支付數千萬元後，卻因法拍屋而無法過戶，合計吸金金額恐達十億元。

據傳，香港新朗興業前負責人馬廷海在尚未破產之前，就舉辦「團購說明會」，以六折與俗稱「包裝債權」的投資借款之名銷售餘屋，至於他是否涉案，以及約十億元的資金流入何方？中檢尚在偵辦中。

無法過戶 醫師富商皆受害

台中地檢署指出，此建案住宅的部分銷售過程，疑涉詐欺犯罪，已分案由承辦檢察官指揮調查局台中市調查處偵查，民眾如認為購屋過程遭到詐騙，可以蒐集事證向中檢提告。

房仲業者指出，「內政部實價網登錄的交易資訊顯示，「新朗日匯」單戶總價介於五六八八萬至九二八○萬元之間，每坪單價四十二萬餘元至六十三萬餘元，共規劃一四八戶。

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