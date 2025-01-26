貝里斯籍油輪北竿觸礁 1死7獲救

海巡署漏夜救援觸礁的貝里斯籍油輪上的人員。 （海巡署提供）

2025/01/26 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕一艘貝里斯籍「WEISEN8號」油輪，前天深夜在馬祖北竿三連嶼附近觸礁，船體破損進水，船上有八名印尼籍船員，海巡署第十一巡防區指揮部派巡防艇漏夜前往救援，有七人獲救，但六十歲船長失足落海，救起送醫後不治；目前未發現該輪油料外洩，海巡與航港局等單位持續監控。

暫未發現油料外洩

第十一巡防區指揮部指出，廿四日深夜獲報北竿三連嶼附近海上有不明目標滯留，經查是貝里斯籍「WEISEN8號」油輪疑似觸礁，緊急指派多艘巡防艇前往戒護救援。

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海巡署表示，因夜間海象惡劣，能見度不佳，且事發地點位在淺礁區，因此申請空偵機前往吊掛，全力展開海空救援行動。

昨天凌晨三點左右，海巡先救起七名船員，印尼籍的船長不幸失足落海，經巡防艇救起後送連江縣立醫院急救，仍宣告死亡。後續將配合連江地檢署、交通部航港局北部航務中心及連江縣政府，處理船舶移除及海面油污監控事宜。

第十一巡防區指揮部表示，「WEISEN8號」先在中國維修後，原本欲前往印尼雅加達，船上未載貨，但載有四十噸柴油和三百公升滑油；航港局北部航務中心已啟動應變機制，並與海洋保育署、連江縣環保資源局等單位合作，持續監控船體狀況。

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