桃園驚傳里長勸導民眾放煙火被打？ 竟是兒子闖的禍

臉書地方社團瘋傳桃園市平鎮區有里長勸導民眾放煙火卻被打；但警方調查結果卻大逆轉，原來是里長兒子放煙火傷到路人而引發衝突。（記者余瑞仁翻攝）

2025/02/01 10:53

〔記者余瑞仁／桃園報導〕臉書社團傳出桃園市平鎮區1名里長因為勸導民眾放煙火卻被打！事件引起多方關注，然而警方調查後結局卻是大逆轉，原來是該里長的兒子放煙火害路人受傷，傷者家人前往理論與里長兒子爆發口角，該里長也加入舌戰，結果雙方釀成肢體衝突，警方獲報到場時雙方已各自就醫，事後均未提出告訴。

平鎮警分局指出，這起事件發生於年初二（1月30日晚間9點52分許），警方接獲報案指平鎮區1處路口有2波人馬因為放煙火問題爆發肢體衝突，員警趕往處理時雙方已經離去、各自就醫，警方經查得知事件緣由是當地里長的兒子當晚放煙火波及經過的路人，傷者家人因此前往現場理論，雙方一言不和吵了起來，不久後徐姓里長到場也加入舌戰，結果演變成雙方的肢體衝突。

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事件發生後，臉書地方社團與通訊軟體群組瘋傳「里長勸導民眾放煙火被打了！」一時引起地方熱議，不少鄉民紛紛關切追問是哪個里長挨打，也有人直呼離譜，更有人留言「我以後都要投給他」。

而隨著警方的調查出爐「結局大逆轉」，一時間許多網友大為錯愕「原來禍首是里長兒子」，紛紛開罵，還有網友「補刀」，細數該里長過去因細故動輒與處理員警吵架的劣跡；對此，記者致電當事里長但未接聽，無法取得回應。

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桃園市平鎮區傳出里長勸導放煙火卻被打，但警方調查結果逆轉，事件是因里長的兒子放煙火傷到路人引起衝突；有網友在地方通訊軟體群組po出事發時的照片。（記者余瑞仁翻攝）

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