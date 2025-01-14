146名高階警官異動 三線三星廖美鈴 首位女性警政副署長

新任警政署副署長廖美玲。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/14 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕因應多名高階警官本月十六日屆齡退休，警政署昨發布包括副署長、航警局長等高階警官達一四六名職務調動，牽動十名縣市警局長換血，其中最受矚目者，是新任副署長廖美鈴，繼擔任台灣警政史上首位三線三星高階女警官，再成為史上首位女性副署長，打破高階警官都是男性的刻板印象；此次人事調動統一在本週四辦理交接到任。

10縣市警局長換血 週四交接

原本此波未調整的基隆市警局長翁群能，在調動前夕被爆疑似酒後對女警性騷擾，警政署長張榮興壯士斷腕，明快決定將他降調為航警局副局長，遺缺由刑事局副局長林信雄接任。

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此次新任三線三星高階警官者，包括副署長廖美鈴、署主任秘書郭士傑、署督察室主任趙瑞華、航空警察局長廖恆裕、國道公路警察局長顏旺盛、保一總隊長張國雄，警政委員黃家琦、劉鴻烈。

三線二星新任署直屬保警總隊長，有保三黃永志、保四李謀旺、保五王文澤、保六周煥興，新任縣市警局長則有基隆市林信雄、新竹市許頌嘉、宜蘭縣劉炯炫、苗栗縣王森瑒、南投縣謝宗宏、花蓮縣陳百祿、台東縣蔡燕明、澎湖縣林温柔、金門縣黃壬聰、連江縣陳保安。

刑事局三位副局長 全都換人

另外此次刑事局三位副局長全都換人，分別派出去擔任縣市局長及副局長，目的是強化治安，但換回來的副局長，同樣是擔任過縣市警局長歷練的刑事幹才，警界咸認將對刑事局目前首要之重的「打詐」極有幫助。

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