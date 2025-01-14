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    薑母鴨店父子轉行 開實體幣店 詐30億6收押

    周姓父子涉與詐團合作，成立虛幣兌換所對投資者詐騙。 （雲林地檢署提供）

    周姓父子涉與詐團合作，成立虛幣兌換所對投資者詐騙。 （雲林地檢署提供）

    2025/01/14 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕原本開薑母鴨店的周姓父子三人勾結詐騙集團水房，並成立虛幣兌換所對投資者詐騙，賺取不法暴利，雲林檢警發動數波搜索逮捕涉案廿人，雲林地院裁定周姓父子等六名被告羈押。此案粗估受害者可能上千人，損失金額達卅億元以上。

    受害者恐上千人

    檢方前年偵辦一起車手詐欺案，循線查出五十四歲周男及其二十六歲大兒子及二十五歲小兒子，涉勾結詐騙集團水房，成立實體幣店參與詐騙，指揮警調展開調查搜索卅二處，除帶回涉案人，也查扣現金九八六萬元、市價五千多萬共一百七十多萬顆的泰達幣，帳戶內現金九一○萬元及奧迪跑車等，主嫌周姓父子在內六人羈押，另十四人具保。

    全國成立10間虛幣店

    檢警查出，周姓父子三人原在南投經營薑母鴨店，大兒子多年前參與詐騙集團，從事虛擬貨幣詐騙，並發現合法幣店暗中從事「場外交易」有暴利可圖，因而與詐團水房合作，周姓父子前年三月開始加盟U實體幣店成立台中南屯分店，十二月總店要求賣幣者要實名便退出加盟，另起爐灶成立T泰達幣兌換所，在全國成立十間，去年三、四月間更名F幣店。

    周姓父子為取得被害人信任，兌換所內還標榜防詐宣導、形式上企業確認客戶身分程序、免責聲明、契約書等，以合法交易外觀，切割幣店責任。

    以網路交友推薦投資

    檢方調查，周男等人聯合詐欺集團跨境機房手，以各種匿名帳號誘使被害人加入各類通訊群組，甚至以網路交友推薦投資訊息，使被害人下載虛擬貨幣錢包，機房手推薦被害人到其營業的店面購買泰達幣，再依照詐團指示將虛擬貨幣轉入假交易平台，詐團再將收取的泰達幣層層匯出，達到「養套殺」目的。

    誘下載虛幣錢包詐騙

    檢方更查出，周男等人將收取現金向國外不明詐團成員購買平盤價泰達幣，從詐欺款項中牟取價差，光半年多的價差就賺進逾億元，全案的受害者現有數百人，由於受害金額估計破卅億元，正持續清查中。檢方特別呼籲民眾，投資虛擬幣須審慎，並非實體幣店兌換虛擬幣就不會遭到詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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