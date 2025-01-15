空軍2架C-130待命助離島軍民過年返鄉 跨海單趟可載70人

後次室後勤管理處處長陳益志少將說明，搭機限具我國國籍人員，個人行李也須重30公斤以下，身體不適宜搭乘空中運輸或攜帶危險物品者也不得搭乘。（資料照）

2025/01/15 13:09

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，在不影響戰備演訓任務前提下，今年也將於1月24日至2月4日配合交通部春節疏運期程，由空軍派遣C-130型機2架待命支援。國防部統計，去（2024）年至今已派遣59架次C-130型機，分別協助金門、馬祖及澎湖等地滯留旅客，往返台北及高雄等地，總計載運旅客及官兵計4102人。另，各國軍醫院也將於春節期間維持正常急診及住院服務。

國防部表示，將持續秉持安全、積極、效率與服務的精神，於外、離島地區有緊急疏運需求時，以最短的時間派遣空軍C-130型機協助運輸，期協助民眾及官兵返鄉或返回工作崗位。

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後次室後勤管理處處長陳益志少將說明，搭機限具我國國籍人員，個人行李也須重30公斤以下，身體不適宜搭乘空中運輸或攜帶危險物品者也不得搭乘。另外，整體支援機制是由民航局依據外離島人員旅客滯留情況，優先協調民航海空運輸，若經評估有需求才會向國防部申請。

針對每架次載運量，空軍6聯隊第10空運大隊政戰主任張家綺上校說明，每天地面都有2架疏運待命機候令起飛，若執行不跨海飛行任務，最高可承載85人，但限於求生裝備數量，跨海單趟最高僅能載運70人。

此外，春節期間國軍醫療服務亦不中斷，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，114年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

春節連續假期1月27日各醫院皆開診；1月28日高雄、屏東、岡山僅上午開設特別門診，左營上、下午開設特別門診；1月29日至30日各院皆休診；1月31日左營上、下午開設特別門診，其餘醫院皆休診。詳細訊息可上官網或電洽查詢。

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