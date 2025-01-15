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    開箱12強冠軍彩繪列車！「微笑冠軍號」啟航 搭台鐵暢玩台灣燈會

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟與警察合影留念。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟與警察合影留念。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/15 13:21

    〔記者陳奕劭／新北報導〕2025台灣燈會將在桃園登場，為鼓勵遊客使用大眾運輸，交通部延續棒球12強冠軍熱潮，攜手台灣鐵路公司打造「微笑冠軍號」彩繪列車，12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟與觀光署長周永暉、台鐵董事長杜微今天（15日）宣布微笑冠軍號啟航，即日起至6月30日行駛，往返基隆與嘉義區間。

    周永暉表示，為了呼應台灣國球「棒球」，2025台灣燈會以棒球場的概念規劃，2月12至23日歡迎來欣賞許多與棒球相關的燈組，今年運用先進AI科技，讓「微笑冠軍號」彩繪列車與燈會現場、主燈左側的「時空之塔」燈組連動，讓民眾坐車那一刻即參與台灣燈會；乘坐台鐵彩繪列車並掃瞄車廂上的QR Code，可用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣，還能在燈會現場投放到「時空之塔」燈組大螢幕，彷彿遇上「平行時空的自己」，還有機會抽棒球抱枕禮物。

    設計師李明道介紹，「微笑冠軍號」車廂內外設計了滿滿的棒球與不同的表情，象徵台灣人首次獲得國際一級成棒賽事冠軍的喜悅，車廂外是四位選手繪製的笑臉，車內則是以觀光署13個管理處代表性動物貼紙妝點，掃描QR Code可獲得生態遊程資訊。

    觀光署建議，2025台灣燈會將於下個月點燈，北上的旅客可搭乘台鐵至中壢車站，欣賞桃園市政府「光之長廊」賞燈動線，步行到機場捷運老街溪站，轉乘機捷前往A18、A19的兩大主題燈區參觀。

    陳冠宇說，自己從小搭乘台鐵去南英商工練球，棒球的記憶與台鐵密不可分。歡迎大家搭乘「微笑冠軍號 」，也希望大家能更願意進場支持、觀看台灣棒球。

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車廂內彩繪台灣人初次奪冠的喜悅。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車廂內彩繪台灣人初次奪冠的喜悅。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟試乘列車。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟試乘列車。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車廂外有四位選手的棒球彩繪。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車廂外有四位選手的棒球彩繪。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車廂外有棒球選手的彩繪。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車廂外有棒球選手的彩繪。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車頭採全藍色系塗裝。（記者陳奕劭攝）

    「微笑冠軍號」彩繪列車啟航，車頭採全藍色系塗裝。（記者陳奕劭攝）

    12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟參加記者會，展示自己彩繪的棒球圖案。（記者陳奕劭攝）

    12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟參加記者會，展示自己彩繪的棒球圖案。（記者陳奕劭攝）

    12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟與觀光署長周永暉、台鐵董事長杜微宣布微笑冠軍號啟航。（記者陳奕劭攝）

    12強冠軍國手陳冠宇、黃子鵬、林立、郭俊麟與觀光署長周永暉、台鐵董事長杜微宣布微笑冠軍號啟航。（記者陳奕劭攝）

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