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    首頁　>　社會

    爆竹煙火賣場 消防隊演練防火

    2025/01/14 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕春節將至，許多民眾會購買爆竹煙火來施放，花蓮縣消防局針對轄區內各爆竹煙火販賣場所，加強宣導相關存放及管理規定，各消防分隊也針對爆竹煙火販賣場所進行搶救演練，透過演練讓消防人員熟悉搶救動線及消防水源位置，確保在火災發生時能迅速部署。

    消防局指出，機場、工業區、發電廠等易引發危害或人口密集地區周邊五百公尺內，均禁止施放爆竹煙火；每日上午六點前及晚間十點後，不得施放飛行類、升空類、爆炸音類及摔炮類等爆竹煙火，年節及特殊節慶則另有例外規定；儲放爆竹煙火若超過管制量，可處六至卅萬元。

    根據《爆竹煙火管理條例》，未附認可標示的爆竹煙火不得販賣、持有或陳列，販賣一般爆竹煙火，不得以自動販賣、郵購或其他無法辨識購買者年齡方式為之。違者將面臨三萬至十五萬元的罰款。

    花蓮鄉下許多爆竹煙火販賣場所多為連棟式住宅，發生火災時容易造成火勢延燒，消防局光復分隊特別針對轄區爆竹煙火販賣場所發生災害時，可能造成潛在危險做預防因應演練，迅速佈水線滅火，有效防護並阻止火勢延燒，藉由模擬不同突發狀況，藉此熟悉爆竹煙火場所災害。

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