黃國昌砍刑事局2億預算稱「有效打詐」 蔡易餘：神邏輯癱瘓國家

民進黨團幹事長吳思瑤及書記長蔡易餘等人，今（15）日舉行「藍白發動預算恐攻，癱瘓國家、傷害台灣」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/15 13:21

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院長韓國瑜今（15日）將召集朝野黨團協商，研商114年度中央政府總預算案。民眾黨團總召黃國昌提案，將9億元的刑事警察局業務費大砍2億元，案由說明是為有效打詐、避免民眾再遭受詐騙所苦。

黃國昌提案指出，114年度刑事警察局預算案於第6目「刑事警察業務」項下「業務費」編列預算9億3575萬7千元。近年來詐騙事件頻傳，如：交友詐騙、網路詐騙、投資詐騙、購物詐騙等等，諸多詐騙事件頻傳，為有效打詐，避免民眾再遭受詐騙所苦，爰減列該項目預算2億元。

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民進黨團書記長蔡易餘在黨團記者會表示，民眾黨為了挺前民眾黨主席柯文哲、報復司法，竟大砍法務部檢察業務預算8千萬元；黃國昌甚至「神邏輯」，提案理由說為有效打詐，竟把9億元的刑事警察局砍了2億元。

蔡易餘說，不管怎樣的政治立場，國家都要正常運作，而民眾黨就像「小國民黨」，共提出487案、刪除2061億元、凍結974億元，合計約佔總預算的10%。民進黨團在協商中會好好捍衛政府預算，也希望全民緊盯，一起當台灣的後盾，不能讓藍白癱瘓國家。

蔡易餘質疑，民眾黨進行政治報復，包括政治獻金、木可公司等亂帳被抓包，因此砍監察院預算洩憤，包括將監察院的議事業務、調查巡查業務預算砍光。另，民眾黨為了報復大法官，不只修憲法訴訟法癱瘓憲法法庭，還提案瘋砍司法院預算，但司法人員皆有過勞現象，許多行政業務都非常辛苦。

民眾黨團總召黃國昌提案，將9億元的刑事警察局業務費大砍2億元，案由說明是為有效打詐、避免民眾再遭受詐騙所苦。（圖由民進黨團提供）

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