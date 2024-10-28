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    首頁　>　社會

    逃逸移工被逮 掌骨缺陷 掙脫手銬落跑

    阮男示範掙脫手銬。（記者陸運鋒翻攝）

    阮男示範掙脫手銬。（記者陸運鋒翻攝）

    2024/10/28 05:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕逃逸近一年半的越南籍阮姓移工，日前在台北市文山區網咖被警方查獲，但他被帶回派出所單手銬在欄杆後，竟因天生少了一塊掌骨，趁著警方不注意時掙脫手銬落跑，專案小組警方調閱上百支監視器追查，在台南市將其逮捕送辦。

    阮男逃到台南被逮捕

    警方調查，文山警一分局萬芳派出所廿一日晚間於秀明路一間網咖執行臨檢，當時盤查一名外籍男子時，因男子身上沒有證件，隨即帶往移民署按壓指紋確認身分，進而查出為廿三歲越南籍阮男，且是逾期居留五百卅六天逃逸移工，隨後將其帶回派出所偵辦。

    據了解，承辦員警將阮男左手上銬留下一指寬度，且銬在偵訊室鐵欄杆後，便進行文件準備工作，而阮男手掌外觀雖正常，但因天生缺陷、掌骨較正常人缺少一塊，不到卅秒時間就將手銬掙脫，隨後拔腿從派出所後門狂奔，警方發現追出為時已晚。

    警方表示，案發後成立專案小組追緝，發現阮男並無交通工具，均搭乘計程車移動製造斷點，經過濾上百支監視器、通聯紀錄後，得知阮男在台人脈網絡，並透過友人叫車往一路南部逃逸，專案小組於廿六日掌握行蹤後，順利在台南市安南路一處工寮將阮男逮捕。

    警方詢後，將阮男依脫逃罪、入出國及移民法移送台北專勤隊收容與台北地方檢察署偵辦。警方說，非法移工對社會治安形成犯罪黑數，間接影響社會治安，將強力查緝。

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    阮男掙脫手銬後，從派出所後門逃逸。（記者陸運鋒翻攝）

    阮男掙脫手銬後，從派出所後門逃逸。（記者陸運鋒翻攝）

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