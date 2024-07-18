透天宅私人電梯 多無對外求助設計

電梯業者指出，私人電梯內的緊急求助電話，大多是連線給保全或電梯業者，但是不曉得業者是否能全天候待命，建議民眾可以測試看看。（記者王捷攝）

2024/07/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南豪宅的電梯傳出受困事件，讓許多人都擔心自家電梯，電梯業者指出，透天宅或別墅的電梯可加裝求助電話，私人電梯的求助電話，通常是市內電話，連線到保全或電梯公司，是否能及時接求助很難保證，最保險的方式是牽市內電話線進電梯，遇到困難才能及時向外求援。

保全業者指出，大樓、公寓的電梯，因有監視器連線，且緊急電話大多是直接撥市內電話到管理室，加上還有其他住戶會注意，長期間受困的情況很少見，因為新聞報導莊女與外籍丈夫受困的新聞，有不少住戶詢問電梯的緊急求助電話是否正常？管委會也有要求檢查，不過比起大樓，透天宅的電梯更讓人擔心。

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除了定期保養電梯外，電梯業者認為，過去透天宅的電梯，大多沒有對外求助的設計，有些電梯的求助電話，會與保全、電梯業者連線，但不曉得是否有業者能做到全天候待命，建議有私人電梯的住戶能詢問看看，另外最妥當的方式是把市內電話安裝在電梯內。

業者建議可裝設市話或遠端監視

以現在的通話習慣，越來越少住家會申辦市內電話，但是電梯業者建議，能電梯內裝設電話機，或安裝遠端監視器系統，假設不幸受困在電梯內，還能向外求援。

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