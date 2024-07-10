15歲少女蹺家8天 住2男家 陪玩8男恐法辦

監視器拍下失聯少女身影。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/07/10 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口一名十五歲少女離家八天失聯，警方獲報積極協尋，前日於桃園市龜山區找到少女。少女則向警稱，國中畢業當月全家至澎湖旅遊，遊玩的美好回憶讓她意猶未盡，加上想脫離父母掌控好好瘋一次，所以才未告知父母就自己出門玩。警方另查出，少女這八天共接觸過八名不同男子，還在其中兩人家中借宿，目前朝略誘罪嫌偵辦中。

據了解，少女今年六月從林口某國中畢業，當月底為慶祝孩子畢業，家長便帶著少女至澎湖旅遊。不料少女從澎湖回來後意猶未盡，本月一日上午向家人表示要出門買早餐，便失去聯繫。

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家長為此緊張萬分並報警，擔心孩子被不肖之徒誘拐，甚至限制自由。警方不敢大意，即時定位少女手機，但少女疑似不想被找到，手機多半關機，警方則調閱大量監視器，終在失聯八天後將少女找回。

警方前往桃園市龜山區金湖街廿歲高姓男子住處，將借宿的少女帶回，並透過少女的Instagram帳號發現她在這八天與八名不同男子見面，還留宿其中兩人家中，足跡遍布新北市蘆洲區、新竹市南寮漁港、新竹縣湖口鄉、桃園市龜山區。

少女向警稱，因為太想再玩，也想脫離父母掌控，所以自行決定蹺家，請大五歲的男性友人開車帶她去南寮玩水。而這八天靠的是八名不同男性友人接濟，手機關機則是不想被爸媽打擾，她也堅稱自己沒有被略誘，對此警方將持續調查。

警方表示，依刑法二百四十一條規定，略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處一年以上七年以下有期徒刑；意圖營利，或意圖使被誘人為猥褻之行為或性交，而犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。警方呼籲民眾切勿以身試法，家長需多注意孩子動向，以免意外發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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