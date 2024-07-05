自由日日shoot》海基會建立中配服務平台

一家三口至碧潭輕生，兩女雙亡僅母獨活，事發後震驚全校。（示意圖，記者陳奕劭攝）

2024/07/05 05:30

〔記者陳奕劭、陳鈺馥／綜合報導〕簡姓中國配偶帶著十歲、八歲女兒到新北市新店區碧潭輕生，二名女童不幸溺死，簡女游回岸上獨活。二女童就讀新北市中和區興南國小，校長心痛地表示，兩個小孩在校表現乖巧，是導師心中的乖乖牌，平時行為與聯絡簿均看不出家庭失和的跡象，二生也不是輔導個案，發生此事全校震驚，師生莫不悲痛。

小姊妹是導師心中乖乖牌

新北市教育局表示，學校第一時間已成立緊急應變小組，提供家屬協助與相關諮詢；為安撫師生情緒，校方也進行生命教育、安心輔導等協助。

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對於碧潭風景區又傳跳水案件，新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，風景區內保全每一、兩小時會定期巡邏，未來將對熱點加強防護，增高繩索及設置救生圈。

陸委會表示，為協助中國配偶儘早融入台灣生活，秉持「生活從寬」政策立場，已於二○一六年開放在台依親居留、長期居留或已設有戶籍者，皆可受僱於各機關、學校擔任臨時人員；另在工作、醫療、存款開戶等方面，致力保障中配在台生活權益。

海基會表示，近年已建立中配服務平台，與全台七十五個相關協會建立直接聯繫，協助解決各縣市中配的問題，若有緊急需求也可撥打海基會專線電話求助。

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