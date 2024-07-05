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自由日日shoot》專家：氣頭上應轉移焦點 和緩時再求解

警、消將2名小朋友打撈上岸後，展開蒐證調查。 （記者陸運鋒攝）

警、消將2名小朋友打撈上岸後，展開蒐證調查。 （記者陸運鋒攝）

2024/07/05 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市簡姓中國配偶疑因生活習慣不同等瑣事，時常與公婆發生爭執，又覺得在家中地位不受重視，本月二日帶兩名幼女到新店碧潭風景區，牽拉二女下水後造成孩子溺死悲劇。專家建議，若遇家庭糾紛導致情緒激動時，建議先「轉移焦點」，遠離現場與當事人，才有理性解決問題的契機。若萌生輕生想法，建議撥打專線一九九五、一九二五，給自己多一次機會。

教導孩子懂得求救

近年家長帶孩子輕生的悲劇時有所聞，小孩沒有反抗能力，往往只能聽從大人的命令，造成終生遺憾。新北市生命線總幹事蘇建銘表示，若小孩發現家長做出不理性行為時，應即時表達求救心聲，盡早向周邊人士請求協助，由大人介入處理家長難題；他指出，因為小孩行為能力尚未成熟，必須倚賴教育單位與老師平時宣導，提升孩子愛惜生命的意識以及向他人求救的重要性，才能及早遠離危險。

蘇建銘說，若遇到家庭糾紛，導致一時情緒激動，可能有輕生想法時，建議先和周邊親朋好友聊聊，或撥打生命線專線一九九五、衛福部安心專線一九二五等，給自己多一次機會，別這麼快就放棄生命。

至於如何理性解決家庭問題，新北市家庭教育中心主任王瑞邦指出，家人平時生活習慣不同，相處難免爆發衝突，當一時處於氣頭上時，建議自己與家人「轉移焦點」，先遠離吵架現場與當事人，不再談論這件事，可以找朋友聊天，做喜歡的事情轉移注意力，等到時間久了，雙方情緒比較和緩時，才有理性解決問題的契機。

王瑞邦說，若親戚或朋友見到疑似發生家庭糾紛，可先介入關心，或通報社會安全網，由社工協助處理。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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