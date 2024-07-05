自由日日shoot》殺子女後 輕生獨活 司法多不同情 曾重判無期

簡女哄騙要拍照，將2名女兒騙下水滅頂，自己游回岸上；她腳穿拖鞋，被警方送辦。（記者陳彩玲攝）

2024/07/05 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕簡姓中國配偶二日帶著十歲及八歲女兒到新北市碧潭，騙二名女兒下水拍照，放手讓二女滅頂後自己游回岸上。近期司法實務上，父母欲輕生，卻把小孩當成所有物一起帶走、甚至先殺子女自己獨活的案件，雖是一場悲劇，但司法大都不同情大人，認為傷害、犧牲孩子不僅錯誤、甚至是極其惡劣的犯行，依「成年人故意對兒童犯殺人罪」重判，例如一名有經濟壓力、又與同住家人吵架的吳姓女子，把七歲女兒及六歲兒子帶至旅館殺害，自己輕生獲救；一審法院認為她泯滅人性，判處死刑，二審改判無期徒刑，全案獲最高法院駁回上訴確定。

稱愛小孩卻不給活 一度判死

該起案例發生在二○二○年，住在新北市的吳女把孩子帶到旅館，先拿枕頭試圖悶死子女，兩童掙扎吳女才停手；兩天後，吳女又下藥迷昏子女，再將他們活活勒死，傳訊前夫「我走了，去陪孩子們了…」她則輕生獲救。

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一審法院認為吳女僅為宣洩心中對生活狀況的不滿，不顧子女哭泣反抗，片面決定結束他們的生命，輕賤生命，且殺人方式殘忍判死；吳女上訴後數度聲淚俱下，稱很愛子女且後悔，二審以她殺害子女時受憂鬱症所苦、有教化可能等由，改判無期徒刑。

殺兒童是極惡劣犯行

另一起案例發生在二○二二年，欲輕生的許姓女子，先拿枕頭悶死六歲兒子後，自己輕生獲救，全案適用國民法官法審理，許女的律師團主張她遭逢親人過世、婚姻失敗、負債又失業等打擊，重度憂鬱症發作，因不信任前夫與娘家、不忍小孩獨活才帶走小孩；一、二審法院均判許女十六年五個月徒刑。

實務上殺害子女獲輕判的案例較少，其中二○二一年王姓新手媽媽悶死兩月大兒子後輕生未遂，一審法院法官主要是考量王女罹患產後憂鬱症，病情嚴重，致犯案時辨識能力降低，加上自首且獲丈夫原諒，才予以輕判三年徒刑。

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