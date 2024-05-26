疑為給保障簽「欠條」 病癒反悔已過撤銷期

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2024/05/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕一名黃姓食品公司董座卅九年前與溫婦同居生女，疑為了保障母女生活，大病一場剛出院時簽署債務清償契約書，有兩間房已移轉給對方，後來病癒反悔不再過戶第三間房給母女。律師林曜辰表示，黃男聲稱遭脅迫才在契約簽名，但未能舉證為真，也未在一年內提起撤銷訴訟，法院基於契約自由原則，認定雙方是「合意」成立債務契約，判他敗訴。

一年內須提撤銷訴訟

林曜辰說，當事人簽訂的契約有無效力，很重要的是當事人當下有無遭受脅迫、詐欺，是否於意識清楚、自由意志下同意簽署。

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林曜辰解讀判決指出，法官認定契約載明雙方同意以四億元達成協議，黃男也簽署同意將名下三間房屋移轉給溫婦，可推論黃男承認有此債務存在，而且是在「兩造合意」情形下簽署；若黃男因遭脅迫等非自由意志下同意簽署契約，或是遭詐欺而簽約，因三屋價值皆逾千萬元，黃男不可能不反擊，理應在一年內提起撤銷訴訟才對。

林曜辰認為，黃男未舉證身體病情嚴重到無法自由簽約，或遭外力脅迫或詐欺，致債務為虛偽不實，也未提起撤銷訴訟，即可推論他和溫婦是合意成立債務契約，法官基於契約自由原則，認定黃男應履行債務，即使房子已脫手，仍應賠償溫婦的房價損失。

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