為食品董座生女沒名分 耗39年青春 換6千萬房產

溫婦一九八五年起和已婚的黃男交往同居並生女，女兒由她撫養，黃男另有妻、兒。她聲稱自己奉獻了近四十年的青春歲月。（示意圖，資料照）

2024/05/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕經營食品業致富的黃姓公司董事長，卅九年前和溫姓女員工同居生女，六年前黃男心臟病危手術出院後，疑為了照顧溫婦母女生活，簽訂債務清償契約書，將名下合計價值至少六千萬元的三間房屋移轉給她，但黃男事後反悔興訟，法院已判將其中兩間房屋移轉給溫婦，但黃卻將應給對方的第三間房屋出售，並主張簽約時遭對方脅迫，拒絕履約，一審判溫婦敗訴；二審高等法院認定雙方是合意簽約，逆轉改判黃男應賠償第三間房屋的市值三三八一萬多元給溫婦。

約定給新北桃園３間房

溫婦提告指出，她一九八五年起和已婚的黃男交往同居並生女，女兒由她撫養，黃男另有妻、兒。黃男多年來積欠她至少上億元債務，她也奉獻了近四十年的青春歲月。

請繼續往下閱讀...

董座賣掉一間房屋規避

溫主張，黃男二○一八年十二月初重病住院，一度命危，出院後，同月十三日黃男簽訂協議書及債務清償契約書，約定「黃男向溫婦借款加上利息共積欠五億元，雙方同意以四億元達成協議」，願將他的兩間桃園市、一間新北市房屋移轉登記給溫婦，並載明黃男在自由意志下同意此契約。

事後，黃男拒絕履約並興訟，法院判決黃男應將桃園、新北市兩屋移轉給溫婦，黃已履行。不過對於桃園的第三間房，黃男以已出售給別人，且簽約時遭脅迫為由，拒絕履約。溫婦提告，依鑑定求償市值三三八一萬元。

黃男指稱，他因心臟衰竭被發佈病危通知，出院不久身體仍虛弱，溫婦竟脅迫他簽署債務契約，而溫婦曾在他的食品公司擔任會計，母女大部分生活費用由他負擔，「何來五億元借他？」，主張契約應屬無效。

新北地院一審認為，溫婦僅泛稱曾擔任炸雞攤販等工作，累積不少財富，但未提出借貸五億元給黃男的證據，判溫婦敗訴。

判吐還折現3千8百萬

高等法院二審指出，黃男、溫婦是在已成年的女兒見證下，完成簽署契約，過程平和，女兒也證稱小時候黃男每次回家都向媽媽拿錢，法官認定屬合意契約，黃已承認積欠溫婦債務。

高院另依溫婦提供的對話錄音認為，黃男承諾會將已售出的房屋買回，再移轉給溫婦，卻未履行，認定他悔約無理，改判黃男應如數賠償三千多萬元。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法