《中捷綠線隨機殺人案》兒遭砍復原良好 呂父原諒嫌犯

中捷車廂隨機砍人案遭砍傷17歲呂姓高中生的父親表示，原諒洪嫌，他不用跟我們道歉。（陳俞融議員提供）

2024/05/25 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運發生車廂內隨機砍人案，震驚社會，二十歲洪姓嫌犯持刀砍傷十七歲呂姓高中生及二十七歲長髮男許瑞顯，其中呂生身中三刀、刀刀見骨；呂父昨表示，兒子目前恢復良好，能起身走動，也到隔壁房向救命恩人許男感謝和聊天，兩人互相打氣；至於洪嫌，呂父則說「我們也原諒他了！他不用跟我們道歉」，他們也不責怪洪嫌的父母，要放下心，用正面態度面對。

呂父哽咽說，「這把刀砍在每一個父親身上，希望這種痛在我這就截止了！」他設計了盾牌、安全棍，建議配置在中捷共三十四個車廂讓乘客防身自保，預估經費需二百萬，他將籌款及捐款投入，「希望讓我們的小孩坐捷運可以不用再擔心！」

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呂母透過信件表示，「還好我兒子第一位被砍，如果第一位是孩童或長者及孕婦，結果會如何？真的不敢想像，『感謝神，我的孩子真的恢復好快好快！』她也說，可以同理嫌犯處境，希望他知錯、勇於承擔，能知道他自己的爸媽愛他，要轉為善念對待社會，不要再想傷害人。」

呂父也轉述兒子說法「他仍然敢坐捷運！對捷運還是有信心的」，感謝其他乘客勇敢制伏洪嫌。

中捷公司表示，捷運系統全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每座車站配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，攻擊事件後，也加派警察與保全人員巡邏；有關傷者父親及各界對捷運安全建議，中捷將持續檢討精進。

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