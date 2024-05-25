《中捷綠線隨機殺人案》16人免費搭捷運 遭疑無法源

2024/05/25 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷在五二一發生隨機殺人事件，幸有多位民眾協助制伏嫌犯，市長盧秀燕為感謝見義勇為的民眾，宣佈十六位有協助到市民享終身免費坐捷運，昨天多位民進黨議員質疑，憑什麼盧一句話就可以免費？法源依據何在？要求中捷有法源依據才能實施。

市府：依公司法運作提報董事會

盧秀燕表示，中市不是第一個採取終身免費措施，過去有人在台鐵生小孩就終身免費搭乘，中捷是公司，只要在公司治理事項訂好規範即可；董事長顏邦傑表示，這是政策，會依公司法運作，提報董事會，由於董事會多半是市府官員，會很快通過，至於終身免費是認人？認卡？還在規劃中。

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民進黨議員曾朝榮、李天生、張家銨及蔡耀頡昨天在議會質詢，中捷五二一有嫌犯持刀殺人，盧秀燕宣佈要給十六位民眾終身免費搭捷運的法源何在？

曾朝榮認為，市長可以公開表揚，但終身免費搭捷運，不能市長盧秀燕說了就算，要有明定的規範；李天生表示，未來發卡後是認人？還是認卡，市長雖是好意，但要如何實施？應補足程序。

盧曝嫌犯思覺失調 衛局：不違法

曾朝榮、張家銨也質疑盧一開始就說嫌犯有思覺失調，已違反「精神衛生法」；衛生局長曾梓展表示，該名嫌犯確實是高雄市所列冊，並無違法問題。

此外，市議員黃守達、謝志忠認為台中捷運人力配置有問題，市政府站是一個大站，事件當下只有隨車人員及保全等四人，如何因應此一狀況。中捷強調，五二一事件後，立即啟動保全隨車巡視，協同警方交叉巡邏，確保列車安全。

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