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水上鄉代會主席運毒 判2年8月

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯。（資料照）

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯。（資料照）

2024/05/17 05:30

林家緯去年以模具機夾藏逾18公斤3級毒品K他命 從馬來西亞走私至台北港

〔記者張文川／台北報導〕無黨籍嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，去年以模具機夾藏逾十八公斤三級毒品Ｋ他命，從馬來西亞走私至台北港，被檢調查獲，林於偵查中自白認罪，士林地院考量林認罪且供出毒品來源與共犯，昨依共同運輸第三級毒品罪判他二年八月有期徒刑，共犯葉哲豪、王耀穎各判刑二年六月、二年二月，可上訴。

林於偵查中自白認罪

林家緯去年八月與運毒集團成員華哥（未到案）謀議各出資二六○萬元走私Ｋ他命，計畫以模具機夾藏方式從馬來西亞走私至台北港，並由林負責販售，利潤均分。林在台招募包裝及拆貨人手，找葉哲豪赴馬國協助包裝、運輸事宜，回台承租嘉義倉庫準備收貨，華哥則指派王耀穎在台聯絡物流公司，租下桃園倉庫，製造運輸斷點。

去年九月廿三日，分裝為十八包的十八公斤Ｋ他命分別夾藏於模具機內運抵台北港，海關人員察覺貨物有異，通報調查局航業調查處基隆調查站，檢調為追查毒品去向，將貨物依計畫送到指定收貨的桃園倉庫，王耀穎出面簽收，葉哲豪依林家緯指示前往把風監控收貨，檢調當場逮捕王、葉並查扣毒品，去年十一月十四日循線搜索將林逮捕到案。

偵查時三人坦承犯案，葉哲豪供出林家緯，林家緯到案後供出與華哥合作，士檢今年一月偵結起訴三人，建請法官減輕其刑；士院審理後認為，三人恣意運輸毒品入境我國，增加毒品在社會流通擴散的危險性，助長藥物濫用行為，危害至鉅，犯罪過程具計畫組織性，考量三人自白犯行，配合供出毒品來源與共犯，予以減刑，各量處二年二月至二年八月徒刑，並沒收扣案毒品與犯罪工具模具機。

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