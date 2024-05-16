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「中午沒義務開庭」台東檢脫法袍要休息

台東地檢公訴檢察官蒞庭超過中午時間即脫法袍要休息，差點被法官開罰。（記者劉人瑋攝）

台東地檢公訴檢察官蒞庭超過中午時間即脫法袍要休息，差點被法官開罰。（記者劉人瑋攝）

2024/05/16 05:30

台東地檢啟動行政調查 院方表示尊重

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東地檢公訴檢察官蒞庭超過中午時間即脫法袍要休息，差點被法官開罰。地檢表示，檢察官無標準上下班時間，因身體不適、下午要蒞庭才如此反應，已啟動行政調查釐清事實，院方表尊重。

羅佾德險被法官開罰

四月十日，東院審理菲籍人士洗錢案，東檢檢察官羅佾德中午十二時十五分，脫下法袍才據高檢署及東檢管理要點主張自己有事、「十二點後檢察官沒義務開庭」，後雖繼續開庭，羅仍聲請交付當天錄音、錄影，十四日裁定書上網公開，東院裁定檢察官應在二十八日前與書記官聯繫聽取錄音，庭訊內容引發熱議。

檢察官蒞庭是責任制

法院認為，審判長據法律要求檢方繼續，檢方卻以行政規定拒絕，且管理要點指出「檢察官上班彈性，不需打卡」。東檢主任檢察官廖榮寬說，檢察官蒞庭是責任制，非工時制。

但羅在十四日發出未公開聲明也遭公佈，聲明指稱當日早上十時詰問已結束，審判長猛滑證人手機再透過翻譯查對話紀錄，無視自己另定期日，中午十二時才交還手機。

法院則稱，證人於審理期日才當庭提出手機資料，且內有需要勘驗的資料，檢察官起訴時並沒有手機譯文資料所致。隔日早上、傍晚，檢院各發聲明稿，表示將釐清狀況，詐騙案及法律變革致工作量爆增人手又不足，每週蒞庭七個半天，呼籲打造健全司法環境。院方則表尊重期雙方兼顧司法及健康。

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